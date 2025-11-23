Magdeburg - „Es fällt schwer, sich des Eindrucks zu erwehren, dass in Herrn Siegmunds Aussagen eine deutliche Sympathie für die Zeit des Nationalsozialismus mitschwingt“, sagte der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, der DPA. Er warf Siegmund „völlige Schamlosigkeit“ vor. Diese gebe der „Hetze der sogenannten Alternative eine neue Qualität“ und müsse Demokraten wachrütteln. „Herr Siegmund und die AfD sind keine Alternative, sie sind eine Gefahr für unsere offene Gesellschaft und für unsere Demokratie.“

