Sachsen-Anhalts Grüne haben bei einem Landesparteitag in Wittenberg die Harzerin Susan Sziborra-Seidlitz als Spitzenkandiatin zur Landtagswahl 2026 gewählt.

Susan Sziborra-Seidlitz wurde beim Landesparteitag in Wittenberg zur Spitzenkandidatin der Grünen gewählt.

Wittenberg - Die 48-jährige erhielt am Samstag 66 Ja-Stimmen. 13 Delegierte stimmten gegen sie. Es gab elf Enthaltungen.

In ihrer Vorstellungsrede hatte sie erklärt, die Grünen stünden für Mut und Aufbruch. Der Landesregierung aus CDU, SPD und FDP warf sie vor, „Geräuschlosigkeit zum Qualitätsmerkmal ihrer Arbeit“ zu erklären.

Wir stellen uns klar gegen Hass, Rechtsextremismus und Demokratiefeindlichkeit“, betonte sie. „Wer Populisten besiegen will, muss Probleme lösen.“

Auf Platz zwei der Landesliste wurde der Magdeburger Olaf Meister gewählt.

Die frühere Landesvorsitzende Madeleine Linke (Magdeburg) kam auf Platz drei.