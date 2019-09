Auf der A2 hat es einen schweren Lkw-Unfall gegeben. Kurz vor Magdeburg in Richtung Hannover fuhr ein Laster aufs Stauende auf - zwei Tote.

Magdeburg (vs) l Die Autobahn 2 ist kurz nach der Abfahrt Burg-Zentrum in Richtung Hannover derzeit voll gesperrt. In Höhe der Ortslage Schermen gab es am Mittwoch gegen 13 Uhr einen schweren Lkw-Unfall, teilte die Polizei mit. Dabei fuhr ein Lkw auf das Ende des Baustellenstaus auf.

Nach bisherigem Kenntnisstand bemerkte der Fahrer eines Sattelzuges das Stauende zu spät und fuhr ungebremst auf einen vor ihm haltenden Sattelzug auf. Der Notarzt konnte nur noch den Tod Fahrers im auffahrenden Lkw und seines Beifahrers feststellen, so die Polizei.

Der Fahrer des anderen Lkw kam mit dem Schrecken davon. Ein Großaufgebot der Feuerwehr ist derzeit am Einsatzort. Auch ein Rettungshubschrauber ist gelandet.

Die Autobahn ist derzeit in Richtung Hannover voll gesperrt. Die Sperrung wird vorrausichtlich bis in die Abendstunden aufrechterhalten, so die Polizei.

Eine mögliche Umleitung führt ab Burg-Ost über die Bundesstraße 246a, die B246, B1 und den Magdeburger Ring bis zur Wiederauffahrt Magdeburg-Zentrum. Abgeraten wird von der Umleitung ab Burg-Zentrum über die B1. Diese Strecke ist sehr schnell überlastet.

Auf der Autobahn 2 nahe Magdeburg ereignen sich fast täglich schwere Unfälle. Erst am Mittwochmorgen war ein Pkw auf einen Lkw aufgefahren.