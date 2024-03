Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Köln. - Laute Beats dröhnen aus den Boxen, rotes Scheinwerferlicht fällt aufs Spielfeld in der Kölner Motorworld-Arena, an der Bande schwingen rund 50 Fans grüne Flaggen und schreien die „Las Ligas Ladies“ nach vorn. „7. Spieltag der Baller League. Top-Spiel. Eintracht Spandau gegen Las Ligas Ladies“, verkündet Kommentator Robby Hunke bei Twitch. Auf der Streaming-Plattform haben sich rund 63.000 Fans per Livestream zugeschaltet. Es ist Montagabend. Spieltag in der Baller League. Eine neue deutsche Hallenfußball-Liga, die von Mats Hummels und Lukas Podolski ins Leben gerufen wurde.