Seit 2023 ist die Strecke von Colbitz bis Lüderitz frei. Als nächstes folgt der Abschnitt bis zur Anschlussstelle Stendal. Dort schließt die A 14 an die vorhandene Stendaler Stadtumfahrung der B 188 an.

Magdeburg - In elf Monaten soll die A 14 Stendal erreichen. Ende 2025, voraussichtlich im Dezember, will die Autobahn GmbH den nächsten Abschnitt von Lüderitz bis zur Anschlussstelle Stendal für den Verkehr freigeben. „Wir liegen voll im Plan“ sagt Projektleiter Steffen Kauert der Volksstimme. Ab dem Frühjahr rücken die Betonierer an, um die sechs Kilometer lange Piste zu fertigen.

Die A 14 schließt in Stendal an die Stadtumfahrung der B 188 an. Kauert spricht von einem „Qualitätssprung“. „Stendal und die gesamte Region erhält damit erstmals eine direkte Autobahn-Anbindung.“ Auch Urlauber in Richtung Ostsee dürften die Verbesserung stark spüren. Denn dann sind von Wolmirstedt bis Stendal 29 Kilometer Autobahn durchgehend befahrbar. Und die 106 Kilometer von Karstädt (Brandenburg) bis nach Wismar sind ohnehin bereits seit 2017 frei. Wie geht es auf den anderen Abschnitten weiter?

Drei riesige Bahnbrücken auf matschigem Grund

Stendal - Osterburg 25 km: Auf dieser Etappe muss die Autobahn über drei Bahnkorridore geführt werden - darunter die ICE-Gleise der Strecke Berlin-Stendal-Hannover. 2025 und 2026 stehen die Brückenbauten im Fokus. An einigen Tagen müssen die Gleise gesperrt werden. Aufwändig ist auch die Querung des Flüsschens Uchte. Der Baugrund ist weich, „eher Matsch als Kies“, sagt Kauert. Daher müssen Bohrpfähle in den Grund getrieben werden. Derzeit laufen Versuche, um den Pfahl-Durchmesser zu optimieren. Eigentlich sollte der komplette Abschnitt bis Osterburg 2027 fertig werden - doch nun sei Ende 2028 realistisch, sagt Kauert. Denn im nassen Frühjahr war das überschwemmte Baufeld wochenlang nicht betretbar.

Die weiteren Abschnitte werden von einer zweiten Bundesfirma - der Deges - realisiert. Dort dauert es bis zur Verkehrsfreigabe länger.

Deges nennt ersten Spatenstich für Abschnitt Osterburg-Seehausen

Osterburg - Seehausen 17 km: Im Mai 2022 lag die Baugenehmigung vor. Im August 2024 sah sich die Deges außerstande einen Baustart zu nennen. Darauf hagelte es Kritik von Sachsen-Anhalts Verkehrsministerin und der Industrie- und Handelskammer. Nun nennt die Deges wenigstens Termine. Bis Ende 2026 sollen die bauvorbereitenden Arbeiten abgeschlossen sein. Erster Spatenstich: 2027. Die Freigabe gibt die Deges mit 2030 an. Aber nur „bei bedarfsgerechter Finanzierung“.

Halbe Autobahn zwischen Seehausen und Wittenberge

Seehausen - Wittenberge 11 km: Das Herzstück des Abschnitts, die Autobahnbrücke über die Elbe, wird 2025 vollendet. Im Frühjahr 2026 kann der Verkehr rollen - aber zunächst nur auf einer Seite der Autobahn, nämlich auf der Fahrtrichtung Schwerin. Hintergrund: Sachsen-Anhalt reißt die parallel verlaufende Elbebrücke der B 189 ab und erstellt einen Neubau. Bis dieser fertig ist, dient die halbe Autobahn als Umleitung. Die komplette Freigabe der Autobahn wird erst 2028 möglich sein.

Nachzügler Brandenburg

Wittenberge - Karstädt 18 km: Dieser Abschnitt geht nach jahrelangen Auseinandersetzungen um Verlauf und Lärmschutz als letzter in Bau. Zunächst starten die Bauvorbereitungen: Archäologie, Bäume fällen, Brücke über die Bahn. Der Fahrbahnbau startet 2027. Angepeilte Verkehrsfreigabe laut Deges: 2030.

Feinplanung für 80-Meter-Brücke über Mittellandkanal

Dahlenwarsleben - Magdeburg 11 km: Seit gut einem Jahr ist das Verbindungsstück zwischen der bestehenden Autobahn Halle-Magdeburg und der A-14-Nordverlängerung im Bau. Bei Samswegen ist eine erste Brücke über die künftige Autobahn fertig. 2025 wird die Feinplanung des größten Bauwerks abgeschlossen - der 80 Meter langen Brücke über den Mittellandkanal. Ihren Bau plant die Deges im Jahr darauf. Wird der gesamte Abschnitt - wie nunmehr beabsichtigt - 2029 fertig, hat Magdeburg direkten Anschluss an die A-14-Nord. Ursprünglich sollte das bereits 2027 geschehen.

Neue Kalkulation der Kosten

Kosten: Im Frühjahr will der Bund eine neue Kalkulation vorlegen. Die Gesamtkosten der Autobahn von Magdeburg nach Schwerin von aktuell 2,1 Milliarden Euro dürften erneut überschritten werden. Beispiel Magdeburg - Dahlenwarsleben: Die Deges teilt jetzt schon mit, dass angesichts weiter steigender Baupreise die bislang genehmigten 188 Millionen Euro nicht ausreichen. Durch die Decke gingen auch die Kosten für den Abschnitt mit der Elbebrücke bei Wittenberge. Die Zeitreihe: 193 Millionen € (2020), 305 Millionen € (2022), 417 Millionen € (2023) 513 Millionen Euro (2024).

Steffen Kauert von der Autobahn GmbH ist Projektleiter für den Bau der A 14 Jens Schmidt

Baustellen auf A 2 und A 9

Beton muss wieder raus: Die seit August laufende Fahrbahnerneuerung bei Marienborn an der A 2 zieht sich bis weit ins erste Halbjahr 2025. Grund: Qualitätsmängel auf den Brücken. Der gerade erst gewalzte Asphalt muss komplett heraus und neu eingebracht werden. Die ursprünglich vorgesehene Sanierung eines weiteren 10-Kilometer-Abschnitts auf der A 2 wird wohl in die kommenden Jahre geschoben. Auf A 9 schreitet die Betonkrebsheilung voran. Ab dem Frühjahr bekommen die zehn Kilometer zwischen Vockerode und Köselitz neuen Beton. 2028/29 will der Bund die Sanierung der A 9 möglichst abschließen. Angestrebt wird auch die Reparatur der A 38 bei Leuna, das steht aber noch unter Haushaltsvorbehalt. Weitere große Baustellen soll es 2025 laut Autobahn GmbH nicht geben.