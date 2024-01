Nach zahlreichen Demos wollen die Bauern in Sachsen-Anhalt auf die Bremse treten. Sie könnten aber schnell in den Protest-Modus zurückkehren.

Magdeburg. - Olaf Feuerborn, Vorsitzender des Landesbauernverbandes, hat gestern eine Pause der Bauernproteste angekündigt. „Es ist nun an der Zeit, mit der Politik in Gespräch zu kommen und nach Lösungen zu suchen“, sagte der Köthener beim Jahresauftaktgespräch seines Verbandes in Magdeburg. Mindestens bis zum Ende der Grünen Woche am 28. Januar werde es keine weiteren Aktionen der Landwirte geben.