Am Mittwoch wird es auf den Autobahnen in Sachsen-Anhalt für vier Stunden zu großen Behinderungen kommen. Welche Auffahrten frei bleiben.

Magdeburg - Vier Bauernverbände blockieren am Mittwoch zwischen 9 und 13 Uhr 65 Autobahnauffahrten im Land. Betroffen sind die Autobahnen 2, 9, 14, 36, 38 und 143. Nur etwa zehn Anschlussstellen werden von der Aktion ausgenommen sein, kündigte Erik Hecht, Sprecher des Landesbauernverbandes, an. Diese werden für die Logistik in den Hochwassergebieten benötigt. Nicht blockiert werden an der A14 die Auffahrten am Kreuz Bernburg und die Auffahrt Löbejün. Auf der A2 bleibt einzig die Auffahrt Magdeburg-Zentrum offen. Die Abfahrten werden generell nicht gesperrt.