Seit der Veröffentlichung zu betrügerischen Abbuchungen melden sich bei der Polizei Sachsen-Anhalts immer mehr Betroffene. Was die Verbraucherzentrale rät.

89,90-Euro-Abbuchungen ohne gültiges SEPA-Mandat breiten sich in Sachsen-Anhalt aus. Die Spuren der Betrüger führen ins Ausland.

Magdeburg/Halle - Am Donnerstag machte die Volksstimme eine Betrügermasche öffentlich, die seit einiger Zeit bereits in den alten Bundesländern bekannt ist, dort durch die Polizei verfolgt wird und nun auch nach Sachsen-Anhalt schwappt. Es handelt sich um betrügerische Abbuchungen von Konten - die Summe beträgt stets 89,90 Euro. Die Firma „Megatipp Emergency Call Services“ mit Eintrag in der Türkei bucht das Geld für einen angeblichen Auftrag für eine „Vorsorge-Karte“ ab, auf der für den gesundheitlichen Notfall Gesundheitsdaten und Notfallkontakte vermerkt sein sollen. Das Geld landet auf einem Konto in Malta.