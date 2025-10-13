Milchprodukte sind in Supermärkten derzeit extrem günstig. Was Verbraucher freut, verursacht bei Bauern in Sachsen-Anhalt große Sorgen.

MIlchbauern in Sachsen-Anhalt haben wegen der fallenden Milchpreise große Sorgen.

Magdeburg. - Wer derzeit im Supermarkt einkauft, dem wird kaum entgangen sein, wie wenig man für Butter bezahlen muss. In einer Pressemitteilung brüstet sich der Discounter Lidl damit, dass er im Verlaufe dieses Jahres den Preis bereits um 90 Cent gesenkt habe. Mittlerweile werden für 250 Gramm noch 1,49 Euro fällig. Viele andere Ketten zogen nach. Was die Verbraucher freut, sorgt bei Milchbauern in Sachsen-Anhalt hingegen für Kopfschmerzen.