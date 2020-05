Besuche in Sachsen-Anhalts Pflegeeinrichtungen werden ab Montag wieder eingeschränkt möglich sein. Foto: Jens Büttner/dpa

In Sachsen-Anhalt wird der Besuch in Pflegeheimen ab Montag mit einer Stunde pro Tag wieder eingeschränkt möglich sein.

Magdeburg l Ab Montag (11. Mai) dürfen in Sachsen-Anhalt Bewohner in Alten- und Pflegeheimen Besuch bekommen. Und zwar für von einem Angehörigen für eine Stunde pro Tag. Ausgenommen sind Kinder unter 16 Jahren und Menschen mit Atemwegserkrankungen.

Die Corona-Auflagen sehen allerdings vor, dass die Einrichtungsleitung „im Rahmen einer Gefährdungsabschätzung für die Bewohner" die Besuchsregelung einschränken oder sogar ein Besuchsverbot festlegen kann.

Am Donnerstag werden laut Gesundheitsministerium über die Landkreise an alle mehr als 1200 ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen Masken verteilt. Die ambulanten Einrichtungen erhalten jeweils 600 FFP 2 Masken und 2000 OP-Masken. „Damit können die Pflegeheime auch Masken an Besucher ausgeben", sagte Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD).

In den 633 Einrichtungen der Stationären Pflege leben in Sachsen-Anhalt mehr als 28.000 Pflegebedürftige, die von mehr als 22.000 Mitarbeiter versorgt werden. In der Ambulanten Pflege versorgen mehr als 12.000 Beschäftigte von 613 Diensten mehr als 30.000 Personen (Pflegestatistik 2017).