Der Trainer des 1. FC Magdeburg für die kommende Saison steht fest. Im Harzklinikum wird ein Mann durch einen Stromschlag schwer verletzt.

Trainerfrage ist geklärt

Thomas Hoßmang wird für die kommende Saison der Trainer des 1. FC Magdeburg sein. Er habe es geschafft die Leistungen der Mannschaft zu stabilisieren und den Klassenerhalt des 1. FC Magdeburg zu erreichen, sagte FCM-Geschäftsführer Mario Kallnik. Hoßmans Vertrag gilt bis Juni 2022.

Elektriker erleidet Stromschlag

Im Harzklinikum in Wernigerode verletzte sich ein Elektriker schwer. Der Mann arbeitete an einer Trafo-Station auf dem Gelände und erlitt einen Schlag. Daraufhin soll dieser laut Augenzeugen in Flammen gestanden haben. Der Mann wurde mit schweren Brandverletzungen in eine Spezialklinik geflogen.

Deutscher stirbt bei Zugunglück

Zwei Personenzüge sind in Tschechien frontal zusammengestoßen. Dabei wurden zwei Menschen getötet. Darunter auch ein Deutscher, sagte eine Sprecherin der Polizei Karlsbad. Nach Angaben des Rettungsdienstes wurden zudem neun Menschen schwer und 13 leicht verletzt.

Den Kopf nicht hängen lassen

Neoklis Kokkinos des Restaurants Kalipso in Magdeburg ist in Krisenstimmung. Manchmal werden nur vier Gerichte bestellt - ein Taschengeld, mehr nicht. Wie sich die Krise auf seine Arbeit auswirkt, erzählt der Gastronom im Volksstimme-Interview.