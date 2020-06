Ein Angeklagter suchte nach einer Explosion in Halberstadt seine Hand. Der Titelsong zur deutschen Netflix-Serie "Dark" kommt aus dem Harz.

Angeklagter sagt zu Explosion aus

Ein mutmaßlicher Drogendealer aus Halberstadt hat am Magdeburger Landgericht ausgesagt. Ihm wird Drogenverkauf im größeren Umfang vorgeworfen. Während einer Explosion im vergangenen Jahr, habe der Angeklagte seine Hand verloren. "Ich habe die ganze Zeit meine Hand gesucht", sagte er.

Netflix-Song aus dem Harz

Die Titelmusik zur deutschen Netflix-Serie "Dark" stammt von dem Musiker "Apparat", auch Sascha Ring genannt. Er stammt aus Quedlinburg und steuerte so ein Stückchen Harz bei. Sein Lied "Goodbye" wurde sogar schon in der US-amerikanischen Serie "Breaking Bad" verwendet.

Feuer in Asylunterkunft

Am Donnerstagmorgen hat ein Dachstuhl einer Asylunterkunft in Rübeland gebrannt. Beim Eintreffen der Feuerwehr haben sich keine Bewohner mehr in dem Gebäude befunden. Es entstand nach ersten Erkenntnissen ein Sachschaden von etwa 150.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Schulöffnung in Sachsen-Anhalt?

Ab dem 8. Juni soll an Schulen in Sachsen-Anhalt wieder normaler Unterricht stattfinden. Die Abstandspflicht von 1,5 Metern soll jedoch per Erlass des Bildungsministeriums außer Kraft gesetzt werden. Dies kritisiert die GEW und lässt das Vorgehen mit einer Normenkontrollklage überprüfen.

Raupen-Fahrer schwer verletzt

Ein ziviler Mitarbeiter hat sich bei einem Arbeitsunfall auf dem Klietzer Truppenübungsplatz schwer verletzt. Zur Ermittlung des Unfallherganges rückten die Feldjäger an.