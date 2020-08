Offensivspieler Luka Sliskovic verstärkt das Team des 1. FC Magdeburg. Die Kfz-Zulassungsstellen sorgen bei vielen für Unmut.

Jasmin Teut volontiert seit Oktober 2019 bei der Volksstimme. Zuvor studierte sie in Magdeburg an der Fachhochschule Journalismus. Neben verschiedenen Redaktionspraktika, absolvierte sie ein halbjähriges Auslandssemester bei der "Griechenland Zeitung" in Athen. Jasmin.Teut@volksstimme.de ›

FCM bekommt Zuwachs

Der 25-jährige Luka Sliskovic wechselt zum 1. FC Magdeburg. Zuvor war der Offensivspieler beim Schweizer Zweitligisten FC Winterthur und war dabei nicht nur Stammspieler, sondern auch einer der Topscorer der Liga.

Kennzeichen lassen auf sich warten

In Sachsen-Anhalt sorgen die Kfz-Zulassungsstellen für Unmut. Aufgrund von Corona muss mit langen Wartezeiten für einen Termin gerechnet werden. Die Magdeburger Stadtverwaltung teilte auf Anfrage des AfD-Stadtrates Ronny Kumpf mit, dass Termine in den Bürgerbüros nur zwei Monate voraus gebucht werden können. Wie gestaltet sich die Situation in anderen Regionen in Sachsen-Anhalt?

Kontrolle auf Baustelle in Staßfurt

Der Zoll kontrollierte eine Baustelle am ehemaligen Institut für Lehrbildung in Staßfurt und wurde fündig. Das Hauptzollamt Magdeburg, Abteilung Finanzkontrolle Schwarzarbeit, informierte, dass auf der Baustelle zehn osteuropäische Arbeitnehmer vorgefunden wurden. Zwei von ihnen hielten sich laut Zollsprecher illegal in Deutschland auf und waren nicht zur Sozialversicherung gemeldet. Die beiden illegal beschäftigen Männer sind nun ein Fall für die Bundespolizei geworden.

Die Arbeit des Kontrolleurs

Welche Rechte und Pflichten haben Kontrolleure in Magdeburg und was muss man für diesen Beruf mitbringen? Rainer Schweingel fragte bei Tim Stein von den Magdeburger Verkehrsbetrieben (MVB) nach. Hier das gesamte Interview.