Diabetes: Dicker Bauch, größeres Risiko - Sachsen-Anhalt hat die meisten Zuckerkranken

Sachsen-Anhalt ist trauriger Spitzenreiter bei der Zuckerkrankheit. Rund 297.000 von 2,2 Millionen Einwohnern (13,5 Prozent) leiden an Diabetes.

Oberärztin Dr. Silke Klose, Spezialistin für Diabetes am Uniklinikum Magdeburg, am Bett des Patienten Hans-Jürgen Severin.

Magdeburg - Gerade wurde Hans-Jürgen Severins Wunde am rechten Fuß versorgt. Zwischen dem großen Zeh und dem daneben befindet sich ein offene Stelle. Oberärztin Dr. Silke Klose steht auf Station 11 am Bett des 72-Jährigen und schaut sich den Fuß an.