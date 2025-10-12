weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  3. Beschwerden bei der Landespolizei: Erste Einsätze als „Konfliktlöser“ für den Polizeibeauftragten in Sachsen-Anhalt

Der neue Landes-Polizeibeauftragte kümmert sich seit 1. Juli um Beschwerden über mögliches Fehlverhalten von Beamten. Knapp ein Dutzend Fälle liegen inzwischen auf seinem Tisch.

Von Matthias Fricke 12.10.2025, 17:24
Der Landespolizeibeauftragte ist eine unabhängige Kontrollinstanz, die als Ansprechpartner für Bürger und Polizisten dient.
Der Landespolizeibeauftragte ist eine unabhängige Kontrollinstanz, die als Ansprechpartner für Bürger und Polizisten dient.

Magdeburg - Schlechte Behandlung, Unhöflichkeiten oder anderes Fehlverhalten in Sachsen-Anhalts Polizeidienststellen: Der 61-jährige Michael Reichelt soll als Landes-Polizeibeauftragter seit 1. Juli vermitteln. Er ist weisungsunabhängig und kann Akteneinsicht nehmen und Polizisten anhören. Über seine ersten Fälle spricht er im Interview.