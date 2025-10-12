Der neue Landes-Polizeibeauftragte kümmert sich seit 1. Juli um Beschwerden über mögliches Fehlverhalten von Beamten. Knapp ein Dutzend Fälle liegen inzwischen auf seinem Tisch.

Erste Einsätze als „Konfliktlöser“ für den Polizeibeauftragten in Sachsen-Anhalt

Der Landespolizeibeauftragte ist eine unabhängige Kontrollinstanz, die als Ansprechpartner für Bürger und Polizisten dient.

Magdeburg - Schlechte Behandlung, Unhöflichkeiten oder anderes Fehlverhalten in Sachsen-Anhalts Polizeidienststellen: Der 61-jährige Michael Reichelt soll als Landes-Polizeibeauftragter seit 1. Juli vermitteln. Er ist weisungsunabhängig und kann Akteneinsicht nehmen und Polizisten anhören. Über seine ersten Fälle spricht er im Interview.