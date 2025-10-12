Beschwerden bei der Landespolizei Erste Einsätze als „Konfliktlöser“ für den Polizeibeauftragten in Sachsen-Anhalt
Der neue Landes-Polizeibeauftragte kümmert sich seit 1. Juli um Beschwerden über mögliches Fehlverhalten von Beamten. Knapp ein Dutzend Fälle liegen inzwischen auf seinem Tisch.
12.10.2025, 17:24
Magdeburg - Schlechte Behandlung, Unhöflichkeiten oder anderes Fehlverhalten in Sachsen-Anhalts Polizeidienststellen: Der 61-jährige Michael Reichelt soll als Landes-Polizeibeauftragter seit 1. Juli vermitteln. Er ist weisungsunabhängig und kann Akteneinsicht nehmen und Polizisten anhören. Über seine ersten Fälle spricht er im Interview.