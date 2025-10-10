weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Neue Mindestfallzahlen Droht Frühchen-Zentrum an Uniklinik Magdeburg das Aus?

Uniklinik Magdeburg und Elisabeth-Krankenhaus Halle erreichen die künftigen Mindestfallzahlen nicht. Das Land klagt deshalb vor dem Bundesverfassungsgericht. Krankenkassen reagieren mit Kritik.

Von Alexander Walter 10.10.2025, 17:18
Ein Frühchen im Krankenhaus mit einem Sensor am Fuß: Ab 2025 müssen Kliniken für besonders kleine Neugeborene mindestens 25 Fälle im Jahr nachweisen.
Ein Frühchen im Krankenhaus mit einem Sensor am Fuß: Ab 2025 müssen Kliniken für besonders kleine Neugeborene mindestens 25 Fälle im Jahr nachweisen. Foto: Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralb

Magdeburg - Wegen neuer Vorgaben aus Berlin zu Mindestfallzahlen für die Versorgung besonders kleiner Frühchen droht Sachsen-Anhalt der Verlust von Fachzentren, die zu früh geborene Babys mit einem Gewicht von weniger als 1.250 Gramm behandeln dürfen.