Seitdem China den Export bestimmter Produkte kontrolliert, steht in Firmen in Sachsen-Anhalt die Produktion teilweise still – so wie in diesem Sommer bei Ramme im Harz. Wie es dazu kam und wie es jetzt weitergeht.

Von Robert Gruhne 11.10.2025, 05:15
Ramme stellt Schiffsmotoren her – und braucht dafür Magnete. Foto: Robert Gruhne

Osterwieck/Bitterfeld - Für den Motorenbauer Ramme aus Osterwieck ging es in den vergangenen Jahren immer nur nach oben. Die Schiffsmotoren von Ramme sind weltweit gefragt und die Auftragsbücher voll. Doch seit einem halben Jahr setzen chinesische Exportkontrollen auf Magnete dem Unternehmen stark zu.