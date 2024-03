Der evangelische Kirchenkreis Egeln hat einem Pfarrer die Beauftragung entzogen, weil er zur Stadtratswahl am 9. Juni in Quedlinburg als Parteiloser auf der Liste der AfD kandidiert. Das ist die Reaktion des Pfarrers.

Magdeburg/Egeln - Wie die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) am Montag mitteilte, wurde Martin Michaelis, der bisher für den Pfarrbereich Gatersleben (Salzlandkreis) zuständig war, am 15. März die Verantwortung für den Pfarrbereich entzogen. Was sind die Gründe dafür?