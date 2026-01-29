Erst fünf Tage nach den Gewaltexzessen beim Heimspiel des Fußball-Zweitligisten 1. FC Magdeburg gegen Dynamo Dresden hat sich der Verein am Donnerstagnachmittag zu einer umfassenderen Erklärung durchgerungen.

Nach Gewaltexzessen beim Fußballspiel: FCM lässt Konsequenzen offen

1. FC Magdeburg gegen Dynamo Dresden: Ein bei den Krawallen zerstörter Polizeihelm.

Magdeburg - Erst fünf Tage nach den Gewaltexzessen beim Heimspiel des Fußball-Zweitligisten 1. FC Magdeburg gegen Dynamo Dresden hat sich der Verein gestern zu einer umfassenderen Erklärung durchgerungen.