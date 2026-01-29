weather schneegriesel
  3. Fußball-Gewalt bei FCM-Spiel: 1. FC Magdeburg lässt Konsequenzen offen

75 verletzte Polizisten Nach Gewaltexzessen beim Fußballspiel: FCM lässt Konsequenzen offen

Von Michael Bock Aktualisiert: 30.01.2026, 12:48
1. FC Magdeburg gegen Dynamo Dresden: Ein bei den Krawallen zerstörter Polizeihelm. Foto: privat

Magdeburg - Erst fünf Tage nach den Gewaltexzessen beim Heimspiel des Fußball-Zweitligisten 1. FC Magdeburg gegen Dynamo Dresden hat sich der Verein gestern zu einer umfassenderen Erklärung durchgerungen.