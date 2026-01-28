EIL
Der Wahltag von Sven Schulze zum Ministerpräsidenten Die Fußbälle ziehen mit ins neue Büro in der Staatskanzlei
Vom süßen Frühstück mit der Familie, über seine letzten Stunde im alten Büro, bis zur Wahl zum Ministerpräsidenten im Landtag. Und über sein Geheimnis zum Stressabbau - Sven Schulze im Porträt.
Aktualisiert: 29.01.2026, 08:59
Magdeburg - Ausnahmsweise greift Sven Schulze am Mittwochmorgen zum „Nudossi“-Brötchen, das ihm seine Tochter überlassen hat. „Eigentlich ist Süßes morgens nicht so meins“, sagt der zu dieser Zeit Noch-Wirtschaftsminister von Sachsen-Anhalt, „aber ein bisschen Zucker kann an solch einem entscheidenden Tag nicht falsch sein.“ So erlebte Sachsen-Anhalts neuer Ministerpräsident den Tag seiner Wahl.