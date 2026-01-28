Vom süßen Frühstück mit der Familie, über seine letzten Stunde im alten Büro, bis zur Wahl zum Ministerpräsidenten im Landtag. Und über sein Geheimnis zum Stressabbau - Sven Schulze im Porträt.

Die Fußbälle ziehen mit ins neue Büro in der Staatskanzlei

Der frisch gewählte Ministerpräsident Sven Schulze mit Ehefrau Kathleen und Amtsvorgänger Reiner Haseloff am Mittwoch vor der Magdeburger Staatskanzlei.

Magdeburg - Ausnahmsweise greift Sven Schulze am Mittwochmorgen zum „Nudossi“-Brötchen, das ihm seine Tochter überlassen hat. „Eigentlich ist Süßes morgens nicht so meins“, sagt der zu dieser Zeit Noch-Wirtschaftsminister von Sachsen-Anhalt, „aber ein bisschen Zucker kann an solch einem entscheidenden Tag nicht falsch sein.“ So erlebte Sachsen-Anhalts neuer Ministerpräsident den Tag seiner Wahl.