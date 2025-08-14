weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  3. Medienausschuss im Landtag: Grüne zur Causa Markus Kurze: „Das Vertrauen in die Pressefreiheit wird massiv beschädigt.“

Die medienpolitische Sprecherin der Grünen- Landtagsfraktion Sachsen-Anhalt, Dorothea Frederking, hat sich in die Debatte um den CDU-Landtagabgeordneten Markus Kurze eingeschaltet. Dieser soll eine Frau bedrängt haben.

Von Michael Bock 14.08.2025, 18:42
Dorothea Frederking, Landtagsabgeordnete von Bündnis 90/Grüne.
Dorothea Frederking, Landtagsabgeordnete von Bündnis 90/Grüne. Foto: Bündnis 90/Grüne

Magdeburg - In einem Pressestatement fragt Frederking: „Kann ein Politiker, der versucht, kritische Berichterstattung über sich zu unterbinden, glaubwürdig für den Schutz einer unabhängigen und kritischen Presse verantwortlich sein?“