Die medienpolitische Sprecherin der Grünen- Landtagsfraktion Sachsen-Anhalt, Dorothea Frederking, hat sich in die Debatte um den CDU-Landtagabgeordneten Markus Kurze eingeschaltet. Dieser soll eine Frau bedrängt haben.

Grüne zur Causa Markus Kurze: „Das Vertrauen in die Pressefreiheit wird massiv beschädigt.“

Magdeburg - In einem Pressestatement fragt Frederking: „Kann ein Politiker, der versucht, kritische Berichterstattung über sich zu unterbinden, glaubwürdig für den Schutz einer unabhängigen und kritischen Presse verantwortlich sein?“