Zum 27. Mal würdigen Festtage den in Magdeburg geborenen Barockkomponisten Georg Philipp Telemann. Blockflötistin Dorothee Oberlinger gehört zu 500 Interpreten.

Was alles geplant ist zur 27. Auflage

Magdeburg. - Dorothee Oberlinger hat gestern kurzzeitig den Telemann-Kosmos eingefangen. Die vielfach ausgezeichnete Musikerin, die als Professorin an der Universität Mozarteum lehrt, spielte anlässlich der Vorstellung des Programms der 27. Telemann-Festtage im Gesellschaftshaus auf ihrer Blockflöte und schaute damit voraus auf zehn Festivaltage und ihre eigenen Auftritte.