  4. Was alles geplant ist zur 27. Auflage: Telemann-Festtage: 500 Interpreten zu Gast in Magdeburg

Zum 27. Mal würdigen Festtage den in Magdeburg geborenen Barockkomponisten Georg Philipp Telemann. Blockflötistin Dorothee Oberlinger gehört zu 500 Interpreten.

Von Grit Warnat 08.12.2025, 20:32
Bockflötistin Dorothee Oberlinger gestern im Magdeburger Gesellschaftshaus.
Bockflötistin Dorothee Oberlinger gestern im Magdeburger Gesellschaftshaus. Foto: Viktoria Kühne

Magdeburg. - Dorothee Oberlinger hat gestern kurzzeitig den Telemann-Kosmos eingefangen. Die vielfach ausgezeichnete Musikerin, die als Professorin an der Universität Mozarteum lehrt, spielte anlässlich der Vorstellung des Programms der 27. Telemann-Festtage im Gesellschaftshaus auf ihrer Blockflöte und schaute damit voraus auf zehn Festivaltage und ihre eigenen Auftritte.