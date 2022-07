Halberstädter muss achteinhalb Jahre hinter Gitter

Ein 59 Jahre alter Halberstädter wurde vom Landgericht Magdeburg wegen versuchten Mordes an seiner Ehefrau zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt.

Magdeburg - Dass er seine Ehefrau, von der er getrennt lebte, in ihrer Halberstädter Wohnung nicht umbringen wollte, dieser Darstellung des Angeklagten, folgte die 1. Große Strafkammer nicht. Für das Magdeburger Gericht war es versuchter Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und Verstoß gegen das Waffengesetz. So, wie es die Halberstädter Staatsanwaltschaft angeklagt hatte. Oberstaatsanwältin Eva Vogel hatte zehn Jahre Haft beantrag, Strafverteidiger Johann-Otto Sattler fünf Jahre wegen gefährlicher Körperverletzung und unerlaubten Waffenbesitzes – Freispruch hingegen vom Vorwurf versuchter Mord.