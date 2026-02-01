weather bedeckt
  3. „Mono-Cams“ in Sachsen-Anhalt: Handy-Blitzer mit Hürden

Rheinland-Pfalz setzt als erstes Bundesland Kameras ein, um festzustellen, wenn Kraftfahrer am Handy hängen. Wie sieht es in Sachsen-Anhalt aus?

Von Bernd Kaufholz 01.02.2026, 18:00
Eine Mono-Cam steht auf einer Autobahnbrücke und erkennt, wenn jemand am Steuer das Handy benutzt.
Magdeburg - Der Deutsche Verkehrssicherheitsrat drängt auf den bundesweiten Einsatz von „Mono-Cams", um Handyverstöße am Steuer automatisch zu erfassen. Hintergrund sind die Diskussionen auf dem 64. Deutschen Verkehrssicherheitstags. Vorreiter ist Rheinland-Pfalz, das flächendeckend „Mono-Cams“ einsetzt.