Mitte der 1990er Jahre wurden in Magdeburg die Skelette 60 junger Männer gefunden. Ein ungeklärter Fall. Historiker Manfred Linck aus Bad Dürrenberg hat eine Theorie.

Magdeburg/Bad Dürrenberg - „Ungelöste Rätsel“, si titelte die Volksstimme am 22. Januar auf Seite 3. Gemeint waren die Skelettfunde Mitte der 1990er Jahre in der Klausener Straße in Magdeburg. Bis heute gibt es keine Erklärung, wer die Toten waren, wie die 60 Männer ums Leben kamen und wann. Für den Magdeburger Rechtsmediziner Dr. Norbert Beck, der von Beginn an bei der Untersuchung der Knochen dabei war, ist besonders die Tatsache, dass allen Opfern die Schneidezähne herausgebrochen wurden ein Mysterium.