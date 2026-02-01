Sachsen-Anhalts Senioren leiden unter den hohen Kosten für die Unterbringung in Pflegeeinrichtungen. Immer häufiger muss das Sozialamt einspringen.

Magdeburg. - Immer mehr Pflegebedürftige in Sachsen-Anhalt sind nicht mehr in der Lage, ihren Heimaufenthalt aus eigener Kraft zu finanzieren. Laut Daten des Statistischen Bundesamt, die das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) erfragt hat, waren 2024 11.160 der circa 28.000 Pflegeheimbewohner auf die „Hilfe zur Pflege angewiesen, um die bei der Unterbringung fälligen Eigenanteile zu bezahlen. Das sind 1.365 mehr als im Jahr davor.