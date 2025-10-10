Die Bahn braucht fast ein Jahr, um das abgebrannte Stellwerk Gerwisch zu ersetzen. Bahnpendler müssen auf Busse umsteigen. Sachsen-Anhalts Politiker reagieren erbost.

Harte Vorwürfe nach Stellwerksbrand in Gerwisch: Bahn fährt Schienenverkehr an die Wand

Magdeburg - Am 23. September legte ein Feuer das Stellwerk Gerwisch bei Burg lahm. Betroffen ist die Bahnstrecke Magdeburg - Berlin. Nach wochenlangem Herumdrucksen rückte die Bahn jetzt mit der Wahrheit heraus: Die Strecke wird noch bis zu zwölf Monate lang unterbrochen sein. Eine Reparatur fällt aus, das Stellwerk soll komplett neu errichtet werden. Sachsen-Anhalts Verkehrsministerium und Parteien im Landtag fordern deutlich mehr Tempo.