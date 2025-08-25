Warum wurde der spätere Attentäter des Magdeburger Weihnachtsmarkts trotz wiederholter Gewaltdrohungen nicht als Gefährder eingestuft? Die Chefin des Landeskriminalamts sorgte im Landtag für etwas Klarheit. Ein anonymer Brief wirft derweil neue Fragen auf.

Wie Taleb A. als „Vielschreiber“ eingestuft werden konnte

Magdeburg - Vor dem Untersuchungsausschuss des Landtags zur Aufarbeitung der Amokfahrt des Arztes Taleb A. mit sechs Toten und mehr als 300 Verletzten hat Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) am Montag darauf verwiesen, dass die Zuständigkeit für Sicherheitskonzepte von Weihnachtsmärkten beim Veranstalter liege. Das gelte etwa für den Zufahrtsschutz, sagte Zieschang.