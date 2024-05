Wenig Grund zur Freude am Internationalen Kindertag: Jedes fünfte Kind in Sachsen-Anhalt ist von Kinderarmut betroffen.

Magdeburg - Landauf, landab laden Einrichtungen an diesem Sonnabend zu Feiern anlässlich des Internationalen Kindertags ein: der Elbauenpark in Magdeburg mit einer Rutschenturm-Party, das Bahn-Museum in Halle oder der Märchenpark Salzwedel in der Altmark mit seinem Figurenpark.