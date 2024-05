Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg. - Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) befindet sich aufgrund der seit Monaten vorgeworfenen Asservaten-Schlamperei weiter unter Druck. Im Innenausschuss des Landtages musste sie am Donnerstag (16. Mai) erneut überraschende Details preisgeben. Sie sprach von „seit 2019 begangenen Fehlern bei der Übernahme von Gegenständen in die Vergleichswaffensammlung des Landeskriminalamtes“. Erste 69.312 Schuss Munition sind deshalb noch am Dienstag mit einem Lkw vom LKA abgeholt und entsorgt worden. Das Ministerium legte weiter offen, dass diese Munition in einem Raum der Verwahrstelle herumlag, obwohl sie seit 2015 längst hätte vernichtet werden sollen.