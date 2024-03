Yatha Sharma arbeitet als Doktorandin an der Uni Magdeburg. Seit 18 Monaten wartet sie auf Verlängerung ihrer Bleibe-Erlaubnis. Auf Volksstimme-Anfrage handelte die Behörde nun.

Internationale Studenten in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Yatha Sharma kommt mit ihrem Freund zum Gespräch in der Mensa der Universität Magdeburg. Zur Begrüßung lächelt sie höflich. Viel Hoffnung spricht dabei nicht aus dem Blick der jungen Frau mit langem dunklem Haar. Zu viele Versuche hat die 31-Jährige in den vergangenen Monaten bereits unternommen, ihren Aufenthalt in Deutschland zu verlängern – bislang erfolglos.