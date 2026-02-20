Der Erlass mit verbindlichen Vorgaben löst eine bisherige Handreichung für Sachsen-Anhalts Schulen ab. Welche Festlegungen das Papier zu Parteien-Werbung, Politikerbesuchen und Wahlkampfzeiten macht.

Bildungsminister gibt Lehrern Leitplanken für politische Äußerungen im Unterricht

Magdeburg - Wie politisch neutral müssen Lehrer sich in der Schule verhalten? Das Thema hatte im vergangenen Jahr für Wirbel in Schulen und Landtag gesorgt. Jetzt hat das Bildungsministerium von Jan Riedel (CDU) Vorgaben dazu verbindlich gemacht.