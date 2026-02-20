weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Neue Forsa-Umfrage: Jeder Dritte in Sachsen-Anhalt wartet monatelang auf einen Facharzttermin

Neue Forsa-Umfrage Jeder Dritte in Sachsen-Anhalt wartet monatelang auf einen Facharzttermin

Mehr als die Hälfte der Befragten berichtet, mindestens vier Woche bis zum Untersuchungstermin warten zu müssen. Die Techniker Krankenkasse fordert jetzt Konsequenzen.

Von Alexander Walter Aktualisiert: 20.02.2026, 17:29
Ärztin mit einer Röntgenaufnahme: 57 Prozent der Sachsen-Anhalter warten laut einer Forsa-Umfrage länger als vier Wochen auf einen Facharzttermin.
Magdeburg - Wer in Sachsen-Anhalt einen Facharzttermin braucht, muss oft viel Geduld aufbringen. So weit, so gefühlt bekannt. Eine repräsentative Forsa-Befragung im Auftrag der Techniker Krankenkasse (TK), die der Volksstimme exklusiv vorliegt, untermauert den Eindruck nun aber mit Zahlen.