Neue Forsa-Umfrage Jeder Dritte in Sachsen-Anhalt wartet monatelang auf einen Facharzttermin
Mehr als die Hälfte der Befragten berichtet, mindestens vier Woche bis zum Untersuchungstermin warten zu müssen. Die Techniker Krankenkasse fordert jetzt Konsequenzen.
Aktualisiert: 20.02.2026, 17:29
Magdeburg - Wer in Sachsen-Anhalt einen Facharzttermin braucht, muss oft viel Geduld aufbringen. So weit, so gefühlt bekannt. Eine repräsentative Forsa-Befragung im Auftrag der Techniker Krankenkasse (TK), die der Volksstimme exklusiv vorliegt, untermauert den Eindruck nun aber mit Zahlen.