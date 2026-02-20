Mehr als die Hälfte der Befragten berichtet, mindestens vier Woche bis zum Untersuchungstermin warten zu müssen. Die Techniker Krankenkasse fordert jetzt Konsequenzen.

Jeder Dritte in Sachsen-Anhalt wartet monatelang auf einen Facharzttermin

Ärztin mit einer Röntgenaufnahme: 57 Prozent der Sachsen-Anhalter warten laut einer Forsa-Umfrage länger als vier Wochen auf einen Facharzttermin.

Magdeburg - Wer in Sachsen-Anhalt einen Facharzttermin braucht, muss oft viel Geduld aufbringen. So weit, so gefühlt bekannt. Eine repräsentative Forsa-Befragung im Auftrag der Techniker Krankenkasse (TK), die der Volksstimme exklusiv vorliegt, untermauert den Eindruck nun aber mit Zahlen.