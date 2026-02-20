Die Zahl der „verbotenen Kraftfahrzeugrennen“ hat sich binnen zwei Jahren im Land um 50 Prozent erhöht. Polizeigewerkschaften fordern eine härtere Gangart der Justiz gegen die meist männlichen Täter.

Raser weiter auf Rekordfahrt - Zahl der illegalen Straßenrennen steigt drastisch

Neunmal pro Woche registrierte die Polizei im vergangenen Jahr Verstöße gegen den Raserparagraf 315d.

Magdeburg. - Illegale Straßenrennen, rücksichtslose Polizeifluchten mit Maximalgeschwindigkeiten – die Zahl solcher „verbotenen Kraftfahrzeugrennen“ hat im vergangenen Jahr mit 468 Fällen einen neuen Höchststand erreicht. Im Vorjahr waren es 405 und davor 311 registrierte Fälle. Das teilte das Innenministerium auf Nachfrage mit. Die meisten Straftaten wurden im Bereich der Polizeiinspektionen Magdeburg (166), Halle (168), Dessau (84) und Stendal (51) registriert.