Gustav Adolf Schur feiert am Montag Geburtstag. Dass er nicht in die „Hall of Fame“ des deutschen Sports aufgenommen wurde, dem weint er keine Träne nach.

Täve Schur in seinem Haus in Heyrothsberge.

Heyrothsberge - Ich sehe mich immer noch als Achtjähriger auf den Betonstufen des Magdeburger Ernst-Grube-Stadions stehen. Die Augen beschirmt mit einem grünen Plastiksonnenschutz und ein kleines Papierfähnchen – blau mit weißer Friedenstaube – schwenkend.