  4. Buhrufe, Parteiaustritte und Anzeigen: BSW in Sachsen-Anhalt tief zerstritten: So lief das Abwahl-Drama auf dem Parteitag

Das BSW in Sachsen-Anhalt hat wenige Monate vor der Landtagswahl einen Großteil des Vorstands ausgewechselt. Im Vorfeld gab es Parteiaustritte und Anzeigen - auf dem Parteitag ging es hitzig weiter.

Von Robert Gruhne Aktualisiert: 29.11.2025, 15:54
Thomas Schulze ist Co-Landesvorsitzender des BSW in Sachsen-Anhalt.
Thomas Schulze ist Co-Landesvorsitzender des BSW in Sachsen-Anhalt. Foto: dpa

Burg - Der Landesverband des Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) Sachsen-Anhalt ist tief zerstritten. Wie stark, zeigte sich am Samstag bei einem Sonderparteitag in Burg mit 100 Delegierten. Dort haben die Delegierten nach hitzigen Diskussionen mehrere Mitglieder des Landesvorstands ausgetauscht.