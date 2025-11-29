Das BSW in Sachsen-Anhalt hat wenige Monate vor der Landtagswahl einen Großteil des Vorstands ausgewechselt. Im Vorfeld gab es Parteiaustritte und Anzeigen - auf dem Parteitag ging es hitzig weiter.

BSW in Sachsen-Anhalt tief zerstritten: So lief das Abwahl-Drama auf dem Parteitag

Burg - Der Landesverband des Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) Sachsen-Anhalt ist tief zerstritten. Wie stark, zeigte sich am Samstag bei einem Sonderparteitag in Burg mit 100 Delegierten. Dort haben die Delegierten nach hitzigen Diskussionen mehrere Mitglieder des Landesvorstands ausgetauscht.