Magdeburg - Sachsen-Anhalts CDU-Fraktion will Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) per Landtagsbeschluss ein Mandat dafür erteilen, einer erneuten Erhöhung des Rundfunkbeitrags im Kreise der Länderministerpräsidenten nicht zuzustimmen. Das sagte Medienpolitiker Markus Kurze am Donnerstag im Ergebnis der Winterklausur seiner Fraktion in Schindelbruch im Harz. Darüber werde man sich mit den Koalitionspartnern abstimmen, ergänzte Kurze.