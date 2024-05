Mindestens drei Bürgermeister treten in Sachsen-Anhalt zu den Kommunalwahlen an, obwohl sie das Mandat gar nicht annehmen wollen. Der Trick ist legal - erzürnt aber andere Parteien.

CDU will sich mit Scheinkandidaten Mehrheit in Gemeinde- und Stadträten sichern

Magdeburg - Am 9. Juni können Sachsen-Anhalter prominente Kommunalpolitiker wählen – die dann garantiert nicht in den Gemeinderat einziehen. Oder anders gesagt: Einige Bürgermeister haben sich aufstellen lassen – obwohl sie gar nicht vorhaben, das Mandat anzunehmen. Mit dabei sind etwa Frank Nase (Barleben), Daniel Szarata (Halberstadt) oder Martin Papke (Weißenfels) - allesamt CDU. Andere Parteien zürnen. „Das ist Wählerbetrug“, schimpft Grünen-Landeschef Dennis Helmich. Die Linke hält es für „moralisch verwerflich“. „Wir machen so etwas nicht“, sagt SPD-Innenpolitiker Rüdiger Erben für seine Partei, der solche Kandidaturen schon mal per Gesetz verbieten lassen wollte. Täuschung? Scheinkandidaturen? Was ist da los?