Bei der Aufarbeitung des Anschlags auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt hat der zuständige Ordnungsbeigeordnete der Stadt, Ronni Krug, eine persönliche Erklärung im U-Ausschuss des Landtags abgegeben. Dabei kritisierte er fehlende Vorgaben - und die Polizei.

„Drei Institutionen in einem Boot, die sich gegenseitig, den Schwarzen Peter zuschieben“

Magdeburg - Bei seiner Anhörung vor dem Parlamentarischen Untersuchungssausschuss zum Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt überraschte Magdeburgs Ordnungsbeigeordneter Ronni Krug am Freitag mit einer persönlichen Erklärung. Die bisherige Berichterstattung aus dem Ausschuss habe ihn ein Stück weit „wütend“ und unzufrieden gemacht, sagte Krug: