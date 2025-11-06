Illegale Drohnenüberflüge Haseloff fordert Ausbau von Drohnenforschungszentrum in Cochstedt

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident will, dass Bund und EU Rüstungsmilliarden deutlich stärker in den Osten lenken als bislang. Angesichts wiederholter Drohnenüberflüge auch im Land hat er dabei vor allem das Drohnenzentrum Cochstedt im Blick.