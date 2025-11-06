Illegale Drohnenüberflüge Haseloff fordert Ausbau von Drohnenforschungszentrum in Cochstedt
Sachsen-Anhalts Ministerpräsident will, dass Bund und EU Rüstungsmilliarden deutlich stärker in den Osten lenken als bislang. Angesichts wiederholter Drohnenüberflüge auch im Land hat er dabei vor allem das Drohnenzentrum Cochstedt im Blick.
Aktualisiert: 06.11.2025, 18:16
Magdeburg - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) macht sich für eine deutliche Aufwertung des Drohnenerprobungszentrums des Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrums (DLR) in Cochstedt (Salzlandkreis) stark.