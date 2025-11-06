weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  4. Illegale Drohnenüberflüge: Haseloff fordert Ausbau von Drohnenforschungszentrum in Cochstedt

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident will, dass Bund und EU Rüstungsmilliarden deutlich stärker in den Osten lenken als bislang. Angesichts wiederholter Drohnenüberflüge auch im Land hat er dabei vor allem das Drohnenzentrum Cochstedt im Blick.

Von Alexander Walter Aktualisiert: 06.11.2025, 18:16
Reiner Haseloff (CDU): „In Cochstedt haben wir ein großes Forschungszentrum für den zivilen Bereich, das sollte deutlich ausgebaut werden.“
Foto: IMAGO/epd

Magdeburg - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) macht sich für eine deutliche Aufwertung des Drohnenerprobungszentrums des Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrums (DLR) in Cochstedt (Salzlandkreis) stark.