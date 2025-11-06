Sachsen-Anhalts Ministerpräsident will, dass der Bund seine Rüstungsmilliarden deutlich stärker in den Osten lenkt. Angesichts wiederholter Drohnenüberflüge an Flughäfen hat er dabei vor allem das Drohnenerprobungszentrum in Cochstedt im Blick.

Reiner Haseloff (CDU): „In Cochstedt haben wir ein großes Forschungszentrum für den zivilen Bereich, das sollte deutlich ausgebaut werden.“

Magdeburg - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff macht sich für den Ausbau und eine deutliche Aufwertung des Nationalen Drohnungserprobungszentrums des Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrums in Cochstedt (Salzlandkreis) stark. Es müsse eine sehr viel stärkere Zusammenarbeit zwischen ziviler und militärischer Drohnenabwehr geben, sagte der CDU-Politiker der Volksstimme nach einem Besuch der Deutschen Vertretung im Nato-Hauptquartier in Brüssel in Mittwoch.