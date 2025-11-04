weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Sachsen-Anhalt
    3. >
  3. Regionale Wirtschaft
    4. >

  4. Neuer Batteriespeicher in Sachsen-Anhalt soll Strompreis senken

Mit Auswirkungen auf den Strompreis Deutschlands größter Batteriespeicher entsteht in Sachsen-Anhalt

Im Salzlandkreis baut das Unternehmen Eco Stor Deutschlands bisher größten Batteriespeicher. Was das für den Strompreis bedeutet - und was die Anwohner in Förderstedt dazu sagen.

Von Robert Gruhne Aktualisiert: 06.11.2025, 08:54
In Förderstedt entsteht der bisher größte Batteriespeicher in Deutschland. Die Batterien des Speichers werden in Containern untergebracht.
In Förderstedt entsteht der bisher größte Batteriespeicher in Deutschland. Die Batterien des Speichers werden in Containern untergebracht. Foto: Tom Schulze/ECO STOR

Förderstedt - Ende Oktober setzte der bayrische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) den Spatenstich für den größten Batteriespeicher Deutschlands in Gundremmingen, eine Woche später tat es ihm nun Sachsen-Anhalts Energieminister Armin Willingmann (SPD) gleich – allerdings in Förderstedt, einem Ortsteil von Staßfurt im Salzlandkreis. Das Speicher-Rennen ist damit eröffnet.