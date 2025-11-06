In knapp 300 Tagen dürfen auch die Osterburger den neuen Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt wählen. Der Stadtverband hat sich jetzt für den Wahlkampf 2026 neu aufgestellt.

Mehr Stammtische: Das plant die CDU in Osterburg vor der Landtagswahl 2026

Der neue Vorstand des Osterburger CDU-Stadtverbands (von links): Dennis Kathke, Sven Haucke, Ingo Fabisch, Daniel Köhler, Stefan Zimzik, Bianka Harig, Grit Wallmann sowie CDU-Kreischef Chris Schulenburg.

Osterburg. - Knapp ein Jahr vor der Landtagswahl im September 2026 hat sich der Stadtverband der CDU in Osterburg neu aufgestellt. Auch inhaltlich haben die Christdemokraten besprochen, welchen Themen sie sich bis zur Wahl mit besonderer Aufmerksamkeit widmen wollen.