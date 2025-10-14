Wachsender Frust an der Strecke Magdeburg - Berlin: Pendler müssen in Busse umsteigen. ICE-Schnellzüge aber rauschen auf der angeblich unterbrochenen Strecke durch.

ICE dürfen rollen, Regionalzüge nicht: Neuer Ärger wegen unterbrochener Bahnstrecke nach Berlin

Magdeburg - Tausende Pendler müssen in Busse umsteigen, weil die Bahnstrecke Magdeburg – Berlin nach dem Stellwerksbrand in Gerwisch unterbrochen ist. Umso größer das Erstaunen, als am Wochenende Dutzende ICE-Züge über die Gleise dieses Streckenabschnitts rauschten. Ein Bahnfahrer, der am Sonntagabend in Möser wartete, schrieb der Volksstimme: „In 40 Minuten sah ich fünf ICE vorbeirasen, drei Richtung Magdeburg und zwei in Richtung Berlin.“ Was ist da los?