  4. Nach Stellwerksbrand in Gerwisch: ICE dürfen rollen, Regionalzüge nicht: Neuer Ärger wegen unterbrochener Bahnstrecke nach Berlin

Wachsender Frust an der Strecke Magdeburg - Berlin: Pendler müssen in Busse umsteigen. ICE-Schnellzüge aber rauschen auf der angeblich unterbrochenen Strecke durch.

Von Jens Schmidt 14.10.2025, 15:03
Am 23. September brannte das Stellwerk Gerwisch.
Am 23. September brannte das Stellwerk Gerwisch. Foto: Langner

Magdeburg - Tausende Pendler müssen in Busse umsteigen, weil die Bahnstrecke Magdeburg – Berlin nach dem Stellwerksbrand in Gerwisch unterbrochen ist. Umso größer das Erstaunen, als am Wochenende Dutzende ICE-Züge über die Gleise dieses Streckenabschnitts rauschten. Ein Bahnfahrer, der am Sonntagabend in Möser wartete, schrieb der Volksstimme: „In 40 Minuten sah ich fünf ICE vorbeirasen, drei Richtung Magdeburg und zwei in Richtung Berlin.“ Was ist da los?