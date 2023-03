Brief aus Sachsen-Anhalt Linke appelliert an Bundestagsabgeordnete, Druck für Kindergrundsicherung zu machen

Trotz Koalitionsvereinbarung der Ampel stellt Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) die Einführung der Kindergrundsicherung infrage. In einem Brief an die Fraktionschefs der Ampel appelliert Die Linke im Magdeburger Landtag nun, sich für die Leistung stark zu machen.