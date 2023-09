Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Hans-Dieter Otto, Spediteur in Benneckenstein (Landkreis Harz), hat 45 Lastzüge in seiner Fernverkehrsflotte: 7 Vier-Achser, 38 Fünf-Achser. Das Unternehmen mit seinen 60 Mitarbeitern schaut auf eine lange Geschichte zurück. In siebenter Generation sind die Ottos Unternehmer: Erst mit einem Sägewerk, seit 1938 fahren Otto-Laster. Doch was nun auf Hans-Dieter Otto zukommt, erlangt historische Dimensionen. „Wenn die Maut so stark erhöht wird wie geplant, habe ich 648 000 Euro Mehrkosten – in einem Jahr“, sagt der Firmenchef.