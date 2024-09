Halbleiterproduktion Macht sich Intel vom Acker?

Zwei Fabriken wollte Intel in Magdeburg bauen. Die größte Neu-Ansiedlung der Geschichte, Der Bau war schon genehmigt. Nun drückt der Konzernchef auf die Pausentaste. Für zwei Jahre. In etwa. Was macht die Regierung? Gibt es einen Plan B?