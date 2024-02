Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Die Wirtschaftsstrafkammer des Magdeburger Landgerichts hat am Donnerstag (29. Februar) die ehemalige Buchhalterin der Getec AG und später auch des Fußballverbandes Sachsen-Anhalts (FSA) der gewerbsmäßigen Untreue in 519 Fällen und der Steuerhinterziehung in fünf Fällen für schuldig gesprochen. Sie soll für zwei Jahre und zehn Monate ins Gefängnis, wobei das Gericht ihr zwei Monate wegen der langen Verfahrensdauer als verbüßt anrechnet.