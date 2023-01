ungewöhnlicher Prozess Hat ein Rechtsanwalt aus Magdeburg 160.000 Euro Mandantengelder veruntreut?

Ein ungewöhnlicher Prozess ist am Dienstag am Magdeburger Landgericht gestartet: Ein Anwalt soll in 35 Fällen Mandantengelder in Höhe von 160.000 Euro veruntreut haben. Lange Haft und Berufsverbot drohen.