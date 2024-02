Magdeburg - Sachsen-Anhalts AfD-Fraktionschef Ulrich Siegmund hatte im November 2023 seinen Auftritt bei dem Treffen in Potsdam, über das „Correctiv“ berichtet hat. Vor Ort war auch der Rechtsextremist Martin Sellner. Hunderttausende demonstrieren seitdem gegen die AfD. In einer ersten Anfrage schickte Siegmund der Volksstimme ein Anwaltsschreiben. Jetzt stellte er sich den Fragen der Reporter Jens Schmidt und Alexander Walter.

Volksstimme: Herr Siegmund, im Correctiv-Bericht über das Treffen in Potsdam werden Sie wie folgt zitiert: Das Straßenbild müsse sich ändern, ausländische Restaurants unter Druck gesetzt werden. Es solle „für diese Klientel möglichst unattraktiv sein“ in Sachsen-Anhalt zu leben. Haben Sie das gesagt?

Ulrich Siegmund: Das ist eine böswillige Zuschreibung von Correctiv. Ich habe einen Vortrag über Sachsen-Anhalt, unseren Landesverband und meine Ziele gehalten. Darin habe ich zum Beispiel für Shisha-Bars, Wettbüros oder Barber Shops dargelegt, dass ich dort dieselben Kontrollmaßstäbe haben möchte, wie für deutsche Firmen. Darum ging es in der genannten Passage zum Straßenbild. Es ist kein Geheimnis, dass die Behörden da im Moment oft wegschauen, etwa wenn es um Geldwäsche geht. Das hat nichts mit unter Druck setzen zu tun. Wer hier ein Restaurant betreibt, leistet einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft. Wir stehen an der Seite der Gastronomie, egal, woher die Menschen kommen.

Bei der Klientel ging es allein um illegale Asylbewerber, die hier aus monetären Gründen sind oder Straftaten begehen. Für sie sollte es unattraktiv sein, hier zu leben.

Und mit „dieser Klientel“ meinten Sie alle Ausländer?

Nein, eben nicht. Das wurde bewusst vermengt. Bei der Klientel ging es allein um illegale Asylbewerber, die hier aus monetären Gründen sind oder Straftaten begehen. Für sie sollte es unattraktiv sein, hier zu leben, das habe ich gesagt. Das fiel aber an anderer Stelle. Ich habe mich dafür ausgesprochen, Anreize wie Geldleistungen zu streichen.

Correctiv berichtet, Sie hätten um Spenden geworben. Ist das korrekt dargestellt?

Naja, direkt um Spenden habe ich nicht geworben. Ich habe gesagt, dass man im Einzelgespräch individuell immer den besten Weg finden muss.

Im Bericht steht, Sie würden 1,37 Millionen Euro benötigen …

Diese Summe plane ich in etwa für meinen Wahlkampf 2026. Alles völlig sauber. Daher ist daran absolut nichts auszusetzen.

Ich vermute eher, dass das Treffen abgehört wurde. Das aber wären geheimdienstliche Methoden und es wäre illegal. Wir prüfen gerade, ob wir Strafanzeige stellen.

Die Zahlen sind im Bericht genau. Hat einer der Teilnehmer ausgepackt?

Das denke ich nicht. Ich vermute eher, dass das Treffen abgehört wurde. Anders ist das nicht möglich. Das aber wären geheimdienstliche Methoden und es wäre illegal. Wir prüfen gerade, ob wir Strafanzeige stellen.

Kommen wir zu Martin Sellner, einem bekannten rechtsextremen Identitären. Der soll gesagt haben, es muss möglich sein, Menschen mit Migrationsgeschichte die deutsche Staatsbürgerschaft wieder zu entziehen.

Auch das ist eine böswillige Zuschreibung von Correctiv. Das hat niemand in dieser Runde herausgehört. Es ging um eben solche Fälle, wie sie auch SPD-Innenministerin Nancy Faeser anspricht: etwa um kriminelle Clans. Auch Sellners Vortrag an jenem Abend ging nicht über das hinaus, was Frau Faeser vorhat. Nochmal: Es ging um Menschen, die illegal hier sind, die Straftaten begehen. Das ist ein riesengroßer Unterschied.

Was ist mit deutschen Staatsbürgern, die schon 30 Jahre hier sind und etwa in kriminellen Clans aktiv sind?

Wenn jemand seit vielen Jahren hier und deutscher Staatsbürger ist, muss er sich hier nach unseren Gesetzen strafrechtlich verantworten. Dass man jemandem nach Jahrzehnten die Staatsbürgerschaft wieder aberkennen will, ist eine weitere böswillige Unterstellung.

Warum sind Sie überhaupt zu dem Treffen gefahren? Es war doch bekannt, dass mit Martin Sellner ein bekannter Rechtsextremer teilnehmen würde.

Nein, das war mir nicht bekannt. Herr Sellner stand nicht in meinem Einladungsschreiben.

Können Sie das belegen?

(Siegmund zeigt das Einladungsschreiben, Sellner ist nicht vermerkt.)

Wenn Sie gewusst hätten, dass er dabei ist, wären Sie trotzdem hingefahren?

Das weiß ich nicht. Nur weil ich in einem Raum bin, in dem jemand einen Vortrag hält, heißt das ja nicht, dass ich mir das Gesagte zu eigen mache. Ich wusste vorher, dass da Unternehmer sind, die mich unterstützen möchten und mir wurde gesagt, dass da auch CDU-Mitglieder sind. Das hat mir gereicht.

Es gibt viele politische Akteure mit eigenen Ansichten. Für mich und meine politische Arbeit steht die Programmatik meiner Partei an erster Stelle.

Wie bewerten Sie Sellner?

Es gibt viele politische Akteure mit eigenen Ansichten. Für mich und meine politische Arbeit steht die Programmatik meiner Partei an erster Stelle.

Würden Sie wieder an einem Treffen teilnehmen, bei dem auch Herr Sellner dabei ist?

Ich bekomme regelmäßig viele Einladungen. Ich schaue dann immer, ob eine Veranstaltung einen Mehrwert für meine politische Arbeit hat.

Sellner gilt als Verfassungsfeind.

Die Antifa gilt auch als verfassungsfeindlich. Und die hat am vorvergangenen Wochenende Seit an Seit mit der CDU in Tangermünde demonstriert. Wo bleibt da die Presseberichterstattung? Haben sich die CDU-Politiker da schon distanziert?

Bereuen Sie, dass Sie an dem Potsdamer Treffen teilgenommen haben?

Ich hätte niemals gedacht, dass die Medienlandschaft dieses Landes so orchestriert einen im Konjunktiv gehaltenen Bericht ohne jegliche Belege einfach übernimmt und dann auch noch so ausschmückt. Ich meine, was hat die Massen denn auf die Straßen gebracht? War es der Vortragstag? War es der Fakt, dass mehr CDUler da waren als AfDler, worüber keiner spricht? Oder war es der Begriff der Deportation, von dem nicht mal der Correctiv-Bericht behauptet, dass er während unseres Treffens gefallen ist – und der später nach Erscheinen des Artikels hinzugedeutet wurde? Es ist ein bewusstes Schüren der Emotionen von Menschen. Und ich glaube, dass da eine ganz klare politische Agenda dahintersteht in diesem Wahljahr.

In Reaktion auf den Correctiv-Bericht haben Sie erklärt, Sie wollten lediglich nach geltender Gesetzesgrundlage konsequent abschieben. Nun gibt es allein 57.000 Geduldete bundesweit, die keine Papiere haben. Wohin sollen diese Menschen abgeschoben werden?

Bei vielen hat sich im Nachhinein herausgestellt, dass die Identität doch geklärt werden konnte, wenn es dazu kam, monetäre Anreize zu entziehen. Wir setzen in einem ersten Schritt klar auf landespolitische Mittel, um es Menschen, die es nicht gut mit unserem System meinen, so schwer wie möglich zu machen. Dazu gehört: Sach- statt Geldleistungen. Aber auch ein Umlenken von Geldern, die für die Willkommenskultur verschleudert werden. Schon damit würde sich ein großer Teil von allein erledigen.

Wie würden Sie mit sogenannten Kettenduldungen umgehen, also mit Menschen, die schon sehr lange hier leben?

Gerade bei Duldungen werden sehr oft Menschen abgeschoben, die kurz davorstehen, sich die Staatsbürgerschaft rechtmäßig anzueignen. Es gibt da bekannte Fälle etwa von Vietnamesen, die im Erwerbsleben standen und nur Deutsch sprechen. Das finden wir sehr schade, wenn diese nach Jahren abgeschoben werden. Gleichzeitig gibt es Personen, etwa in Berlin, die sechs, sieben Identitäten haben, mehrfach straffällig geworden sind und dennoch nicht abgeschoben werden. Wir möchten, dass priorisiert erstmal Straffällige abgeschoben werden, etwa bei Terrorverdacht oder Clankriminalität. Trotzdem muss man sagen: Auch, wer geduldet ist, ist ausreisepflichtig, wenn die Duldung wegfällt. Wir möchten, dass die gesetzliche Trennung zwischen Asyl und Einwanderung endlich wieder beachtet wird. Im Moment wird da alles zusammengeworfen.

Sollten Europa und Deutschland die Grenzen dicht machen?

Das hätten wir schon 2015 machen sollen. Wir möchten vor allem, dass unsere Gesetze eingehalten werden. Wer aus einem sicheren Drittland einreist, hat nach unserem Grundgesetz keinen Anspruch auf Asyl. Das trifft auf die allermeisten Einwanderer zu.

Jährlich kommen Zehntausende Flüchtlinge allein übers Mittelmeer nach Europa. Soll Deutschland Länder wie Italien oder Griechenland mit dem Problem allein lassen?

Im Sinne einer gemeinsamen Grenzpolitik muss man natürlich die Länder an den EU-Außengrenzen unterstützen. Trotzdem muss man seine eigene Souveränität wahren. Zudem muss man Anreize entfernen. Es macht einen Unterschied, ob ich ein Boot in Sichtweite der afrikanischen Küste Hunderte Kilometer nach Italien schleppe oder zehn Kilometer zurück zur afrikanischen Küste bringe.

Will die AfD das Asylrecht im Grundgesetz ändern?

Nein, das Asylrecht ist klar geregelt.

Ihr AfD-Parteikollege Marc Jongen aus der Bundestagsfraktion schreibt aber auf der Internetseite, man strebe eine Änderung des Asylrechts an.

Man muss Gesetze immer verbessern können. Damit müsste sich aber eine Programmkommission genauer beschäftigen.

Wann würde die AfD Doppelstaatlern die deutsche Staatsbürgerschaft wieder aberkennen?

Wir sind der Meinung, darüber muss man sprechen können, wenn Personen zur Gefahr für unsere demokratische Grundordnung werden. Dabei geht das, was wir diskutieren, nicht darüber hinaus, was beispielsweise SPD-Innenministerin Nancy Faeser ebenfalls fordert. Der Unterschied ist, dass Frau Faeser eben nur Forderungen aufmacht, aber nichts umsetzt. Die AfD würde im Gegensatz dazu handeln und nicht nur Sonntagsreden schwingen.

Die Hintergründe zur AfD, Sellner und zum Entzug der Staatsbürgerschaft

AfD als rechtsextrem eingestuft:

Sachsen-Anhalts Verfassungsschutz hat den Landesverband der AfD im November 2023 als gesichert rechtsextrem eingestuft. Die Partei darf jetzt leichter observiert werden. Behördenchef Jochen Hollmann sagte, die Programmatik sei „wesentlich von der rassistischen Ideologie des Ethnopluralismus durchdrungen, der ein völkisch-abstammungsmäßiger Volksbegriff zugrundeliegt“. Führende AfD-Funktionäre diffamierten Migranten als „Invasoren“, „Eindringlinge“ oder „kulturfremde Versorgungsmigranten“.

Martin Sellner - Führender Kopf in Potsdam

Ein Redner auf dem Potsdamer Treffen war der Rechtsextremist Martin Sellner aus Österreich. Dort stellte er laut Correctiv-Bericht seinen Masterplan zur Remigration vor, „um die Ansiedlung von Ausländern rückabzuwickeln“. Laut Correctiv meinte Sellner damit Asylbewerber, Ausländer mit Bleiberecht und „nicht assimilierte Staatsbürger“. Um Migranten mit deutschem Pass loszuwerden, müsse man einen „hohen Anpassungsdruck“ über „maßgeschneiderte Gesetze“ ausüben. Von den Teilnehmern sei kein Widerspruch gekommen.

Remigration und AfD

Was Sellner mit Remigration meint, hat er etwa am 11. Januar in einem Beitrag auf der neurechten Plattform „Sezession“ dargelegt: „Ihre primäre Zielgruppe sind jene, die sich über Asylbetrug einen Aufenthaltsstatus erschlichen haben sowie Nichtstaatsbürger, die eine kulturelle, wirtschaftliche und kriminologische Belastung darstellen.“ Sellner schließt auch Migranten mit deutschem Pass ein: „Dazu kommen nicht assimilierte Eingebürgerte, die aggressive, rasch wachsende Parallelgesellschaften bilden und sich nicht in die Gastländer einfügen können.“ Ihm geht es mithin nicht nur um Ausreisepflichtige, sondern um viele Menschen mit Migrationsgeschichte, die den Rechten nicht ins Bild passen. In der AfD trifft das auf Zustimmung. Der sozialpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion René Springer schrieb: „Wir werden Ausländer in ihre Heimat zurückführen. Millionenfach. Das ist kein Geheimplan. Das ist ein Versprechen.“

Entzug der Staatsbürgerschaft

Im Grundgesetz, Artikel 16, Absatz eins steht: „Die deutsche Staatsangehörigkeit darf nicht entzogen werden. Der Verlust der Staatsangehörigkeit darf nur aufgrund eines Gesetzes und gegen den Willen des Betroffenen nur dann eintreten, wenn der Betroffene dadurch nicht staatenlos wird.“ Politische Beobachter stellen fest, dass viele in der AfD nicht mehr gegen die doppelte Staatsbürgerschaft argumentieren, um einen Entzug leichter umzusetzen.

Clans, CDU und Faeser

Die CDU-Innenminister schlugen im August 2023 vor, verurteilten Clan-Kriminellen mit doppeltem Pass die deutsche Staatsbürgerschaft zu entziehen, um sie abschieben zu können. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) ging in einem Papier laut Süddeutscher Zeitung noch weiter: So sollten Clan-Familienmitglieder schon abgeschoben werden können, auch wenn sie noch nicht verurteilt worden sind, bei denen aber ein Bezug zu Straftaten offensichtlich ist. Pro Asyl warnte vor „Sippenhaft“. NRW-Innenminister Reul (CDU) nannte Faesers Vorstoß „reinen Populismus“.

Deportation

Nach dem Erscheinen des Correctiv-Berichts über das Potsdam-Treffen machte schnell der Begriff der Deportation die Runde. Correctiv stellte klar (etwa in der ARD-Sendung Presseclub), dass im Bericht nicht behauptet wurde, dass die Teilnehmer diesen Begriff verwendet haben.

Das stimmt. Der Begriff fällt in einem kommentierenden Abschnitt des Berichts. Im Text heißt es: „Eine Idee ist dabei auch ein ,Musterstaat’ in Nordafrika. Sellner erklärt, in solch einem Gebiet könnten bis zu zwei Millionen Menschen leben. Dann habe man einen Ort, wo man Leute ,hinbewegen’ könne.“ Dann folgt die Bewertung durch Correctiv: „Was Sellner entwirft, erinnert an eine alte Idee: 1940 planten die Nationalsozialisten, vier Millionen Juden auf die Insel Madagaskar zu deportieren. Unklar ist, ob Sellner die historische Parallele im Kopf hat.“

Recherche illegal?

Abhören oder Recherche unter falscher Identität sind grundsätzlich nicht legal – eine Veröffentlichung kann aber im Einzelfall dennoch erlaubt sein, wenn das öffentliche Interesse überwiegt. So urteilte das Bundesverfassungsgericht 1984 im Fall Springer-Verlag gegen den Journalist Günther Walraff. (js)